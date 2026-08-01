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Взрыв на Кудринской площади в Москве: трое погибших, более 20 пострадавших

Взрыв на Кудринской площади в Москве: трое погибших, более 20 пострадавших

В субботу, 1 августа, в Москве на Кудринской площади произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), в ресторане, расположенном в высотке на этой площади, было приведено в действие взрывное устройство.

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