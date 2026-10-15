Получив результаты без отклонений, человек обычно делает вывод, что причин для беспокойства нет. Однако лабораторные исследования оценивают только определенные показатели и не всегда объясняют происхождение слабости, боли, головокружения или других сохраняющихся симптомов.
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