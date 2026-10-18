📷⚡️Проведены натурные испытания американской перспективной гиперзвуковой тактической ракеты большой дальности HACM Австралийская площадка стала местом проведения знаковых летных испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile), разрабатываемой консорциумом Raytheon и Northrop Grumman.
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