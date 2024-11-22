«Запад вопит об «Орешнике»: Перешли от «Путин ничего не сделает» к ступору, военный эксперт рассказал правду: Карта боевых действий на Украине, к утру 22.11.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 22 ноября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 22.
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