Путин выступил против резкого повышения ввозной пошлины на рыбу

Из-за резкого повышения ввозной пошлины на рыбу могут подскочить цены, это опасно. Об этом 11 января заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями на площадке Тихоокеанского государственного университета, передает ТАСС.
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