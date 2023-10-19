В Челябинской области изменятся условия выплат при рождении детей

ЧЕЛЯБИНСК, 19 октября, ФедералПресс. На Южном Урале органы социальной защиты в течение пяти дней должны принять решение о денежных выплатах опекунам (попечителям) и приемным родителям, а также областного единовременного пособия при рождении ребенка.
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