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В Челябинской области изменятся условия выплат при рождении детей

В Челябинской области изменятся условия выплат при рождении детей

ЧЕЛЯБИНСК, 19 октября, ФедералПресс. На Южном Урале органы социальной защиты в течение пяти дней должны принять решение о денежных выплатах опекунам (попечителям) и приемным родителям, а также областного единовременного пособия при рождении ребенка.

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