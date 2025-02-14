Кузюров о планах-2025: закупка «армии» БПЛА и 500 тыс. рублей для молодых лесников

О новом региональном проекте «Сохранение лесов», закупке беспилотников, клонировании триплоидной осины и грантовой поддержке молодых специалистов в интервью «Татар-информу» рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
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