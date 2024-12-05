Расчеты БПЛА "Молния-2" поражают объекты и технику ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео боевой работы расчетов БПЛА самолетного типа "Молния-2" группировки войск "Север" по поражению военных объектов, бронированной и автомобильной техники военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии