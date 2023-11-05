Ворованная США сирийская нефть: След ведет к курдам, перепадает и бандеровцам

Американцы активно работают на черном рынке, продавая топливо, на которое потом покупают оружие Михаил Зубов Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Константин Смирнов Месторождения нефти в Сирии, которые охраняются военными США и считаются законсервированными, на самом деле нелегально качают нефть и продают ее на черный рынок.