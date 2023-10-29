«Вы должны помнить, что сделал с вами Амалек*, — говорит наша Библия», заявил израильский премьер. Намёк прозрачнее не бывает, в их Библии приказ, касаемый амалекитян, гласит: «Теперь идите, нападите на амаликитян и полностью уничтожьте все, что принадлежит им.
Нетаньяху в открытую призвал к геноциду арабов
Комментарии
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sozopolpiter воробьев
понятно, что хреново, когда гибли именно мирные израильтяне, те же детишки, старики и женщины, да просто мирные люди. но надо знать и причину этих действий со стороны арабов. палестинцев лишили части их земли, десятилетиями их постоянно вытесняли, выдавливали, строя кибуцы, и другими способами. в газе чуть ли не резервацию устроили. кому такое понравится? но считаю, что нельзя мириться с направленной жестокостью против мирного арабского населения. понимаю, что там далеко не все миролюбивы и человечны, но, похоже, что евреи, что арабы, живя рядом, имели схожее отношение к жизни - глаз за глаз и т.п. отсюда и взаимная жестокость. похоже, все там аки хрен, что не слаще редьки. как бы меня - украинца по маме - не бесили хохлоголовые, но знаю, что там далеко не все тупые кастрюлеголовые ублюдки. кое-кто из пленных стал воевать с всу, довольно толково объясняя причину таких своих действий. поэтому не считаю возможным относиться ко всем другим нациям, даже полякам, чья политика гиеноподобна, и к полудиковатым племенам в Африке, как к не достойным жизни. к слову, году в 15 в Болгарии случилась спонтанная встреча с поляками. сначала была опаска, но получился дивный вечер с возлиянием, песнями и танцами. причём, поляки первыми начали разговор, сказали, что власти там - одно, а многие люди - другое. так что, я за снайперство в принятии решений и действиях, а не за ковровые бомбардировки.
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2 д.
epobedimski
Зачит им арабам можно убивать,а евреям нельзя.Странно.Сколько Израиль стоит каждый день арабы стреляля делали теракты.а виноваты еврей Удивительно!
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1 д.
И
Искандер
Брось, nikak ne pobedimski, не надрывайся. С тех времён, когда евреи спёрли Ветхий Завет у зороастрийцев, и до тех, когда Израиль "встал" на украденных у арабов землях (почему арабы должны отдуваться за сказку о 6 миллионах "погибших" в Европе евреях? удивительно!), этот гнойник Ближнего Востока живёт с мечтой перебить соседей и захватить соседние земли. "Сколько Израиль стоит", говоришь? Йосеф Вейтц, директор "Еврейского национального фонда" в 1940 году: «Для нас должно быть ясно, что в этой стране нет места для двух народов. Если арабы ее покинут, нам ее хватит. Нет иного средства, кроме как переместить всех; нельзя оставить ни одной деревни, ни одного племени... Нужно объяснить Рузвельту и всем лидерам дружественных государств, что земля Израиля не такая маленькая, если (!) все (!) арабы из нее уйдут и если (!) границы будут немного сдвинуты на север вдоль реки Litani и на восток, на Голанские высоты». Израиля вроде ещё нет, а программа грабежа и геноцида уже готова. Удивительно! Беня Гурион: «Речь не идет о сохранении статус-кво. Мы должны создать динамичное государство, ориентированное на экспансию». И находится шлемазл, который сегодня на людях жуёт сопли о "страданиях" евреев от злых арабов! Удивительно!
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1 д.
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