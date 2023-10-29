Нетаньяху в открытую призвал к геноциду арабов

sozopolpiter воробьев

понятно, что хреново, когда гибли именно мирные израильтяне, те же детишки, старики и женщины, да просто мирные люди. но надо знать и причину этих действий со стороны арабов. палестинцев лишили части их земли, десятилетиями их постоянно вытесняли, выдавливали, строя кибуцы, и другими способами. в газе чуть ли не резервацию устроили. кому такое понравится? но считаю, что нельзя мириться с направленной жестокостью против мирного арабского населения. понимаю, что там далеко не все миролюбивы и человечны, но, похоже, что евреи, что арабы, живя рядом, имели схожее отношение к жизни - глаз за глаз и т.п. отсюда и взаимная жестокость. похоже, все там аки хрен, что не слаще редьки. как бы меня - украинца по маме - не бесили хохлоголовые, но знаю, что там далеко не все тупые кастрюлеголовые ублюдки. кое-кто из пленных стал воевать с всу, довольно толково объясняя причину таких своих действий. поэтому не считаю возможным относиться ко всем другим нациям, даже полякам, чья политика гиеноподобна, и к полудиковатым племенам в Африке, как к не достойным жизни. к слову, году в 15 в Болгарии случилась спонтанная встреча с поляками. сначала была опаска, но получился дивный вечер с возлиянием, песнями и танцами. причём, поляки первыми начали разговор, сказали, что власти там - одно, а многие люди - другое. так что, я за снайперство в принятии решений и действиях, а не за ковровые бомбардировки.