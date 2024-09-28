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Две цитаты об "элите" и ошибках в Курской области: Врага обещали выгнать за 3 дня. И где обещанное?

Две цитаты об "элите" и ошибках в Курской области: Врага обещали выгнать за 3 дня. И где обещанное?

Больше месяца прошло с атаки ВСУ на Курскую область. Врага обещали выгнать за 3 дня. Две цитаты об "элите" и ошибках в Курской области дают ответ на самый главный вопрос: где обещанное? В эфире передачи "Бесогон" Никита Михалков призвал провести расследования, напомнив сказанное.

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Комментарии
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Ed Red
&quot;Мы до сих пор не услышали, кто же всё-таки виноват в том, что это произошло&quot;, :- так что, пока, вина за Курск целиком на главнокомандующем, поскольку только он может начать разборку полетов. &quot;почему, как и кто виноват, кто отвел войска, кто не принял решение, проигнорировал развединформацию и так далее. И уже после этого принимаются решения, &quot; - одна радость, что появились трезвые умы, ранее не замечаемые, но для курчан этого явно недостаточно!  Виновные должны быть определены и наказаны и наказаны жестко, это никак не меньше измены Родине!
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