Две цитаты об "элите" и ошибках в Курской области: Врага обещали выгнать за 3 дня. И где обещанное?

Ed Red

"Мы до сих пор не услышали, кто же всё-таки виноват в том, что это произошло", :- так что, пока, вина за Курск целиком на главнокомандующем, поскольку только он может начать разборку полетов. "почему, как и кто виноват, кто отвел войска, кто не принял решение, проигнорировал развединформацию и так далее. И уже после этого принимаются решения, " - одна радость, что появились трезвые умы, ранее не замечаемые, но для курчан этого явно недостаточно! Виновные должны быть определены и наказаны и наказаны жестко, это никак не меньше измены Родине!