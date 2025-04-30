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Спутниковые снимки носителей американского тактического ядерного оружия и мест его хранения

Спутниковые снимки носителей американского тактического ядерного оружия и мест его хранения

После создания в США атомной бомбы она поначалу рассматривалась как стратегическое «супероружие», предназначенное для уничтожения крупных административно-политических и промышленных центров, и о применении на передовой речь не шла.

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