TAC: конфискация российских активов приведет к жесткому зеркальному ответу

© РИА Новости Павел Лисицын Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Захват российских денег станет опасным прецедентом и приведет к затягиванию боевых действий на Украине, пишет автор статьи для TAC.
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