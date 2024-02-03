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TAC: конфискация российских активов приведет к жесткому зеркальному ответу

TAC: конфискация российских активов приведет к жесткому зеркальному ответу

© РИА Новости Павел Лисицын Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Захват российских денег станет опасным прецедентом и приведет к затягиванию боевых действий на Украине, пишет автор статьи для TAC.

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