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Как европейские школы встречают новое поколение мигрантов

Как европейские школы встречают новое поколение мигрантов

1 сентября в Европе — это не только начало нового учебного года. Для тысяч детей из семей мигрантов этот день становится первым шагом в новой жизни: с незнакомым языком, другой культурой и попыткой найти своё место в обществе, которое ещё недавно было им чужим.

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