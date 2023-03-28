Российский военкор: Северная Корея готова присоединится к специальной военной операции российской армии на Украине

Северная Корея готова отправить в зону СВО своих военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне России, но для этого необходимо одобрение Китая.
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