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Российский военкор: Северная Корея готова присоединится к специальной военной операции российской армии на Украине

Российский военкор: Северная Корея готова присоединится к специальной военной операции российской армии на Украине

Северная Корея готова отправить в зону СВО своих военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне России, но для этого необходимо одобрение Китая.

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