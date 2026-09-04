Продажи этой модели Москвича взлетели после снижения цен

Август оказался очень удачным для кроссовера : дилеры передали покупателям 1305 таких машин. Показатель на 72% выше, чем в июле 2026-го, и на 24% превышает результат августа 2025-го, уточнили в пресс-службе марки.
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