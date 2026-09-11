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Газета.ру

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Ветврач Уражевский: если питомец пострадал от прививки – положена компенсация

Ветврач Уражевский: если питомец пострадал от прививки – положена компенсация

Владельцы животных вправе потребовать компенсацию за вред, причиненный из-за некачественной вакцины. Данные о прививке и результаты должны сохраняться в клинике, объяснил в беседе с НСН кинолог и ветврач Владимир Уражевский.

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