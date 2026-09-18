"Не хочу домой, там еще уроки делать..." — ворчала мать, идя с работы.

В молодости у мужчин выпирает член, но с годами потенция поднимается выше и выпирает живот - Здравствуйте, доктор.
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Опять дебил взялся за перо.