Комплексы, от которых страдают знаменитости

Во всём мире множество людей страдает от комплексов. Одни находятся не в восторге от собственной внешности и даже бояться из-за этого появляться в обществе, другие кажутся уверенными в себе, а на самом деле никогда не чувствуют себя в безопасности.
Во всём мире множество людей страдает от комплексов. Одни находятся не в восторге от собственной внешности и даже бояться из-за этого появляться в обществе, другие кажутся уверенными в себе, а на самом деле никогда не чувствуют себя в безопасности.
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