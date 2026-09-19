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The Eurasia Daily news agency

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Russophobe Nargiz complains that she was betrayed by Uzbekistan

Russophobe Nargiz complains that she was betrayed by Uzbekistan

Singer Nargiz Zakirova complained that she was betrayed by Uzbekistan. The singer said that the majority in Uzbekistan supports Russian President Vladimir Putin and therefore disowned the motherland.

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