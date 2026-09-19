Singer Nargiz Zakirova complained that she was betrayed by Uzbekistan. The singer said that the majority in Uzbekistan supports Russian President Vladimir Putin and therefore disowned the motherland.
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