О чем президент Молдовы говорила с послом Чехии

Президент Молдовы Майя Санду встретилась с послом Чехии в нашей стране Станиславом Казецким. Как сообщила ее пресс-служба, глава государства поблагодарила посла за его работу и высоко оценила укрепление отношений между нашими странами за время его полномочий.