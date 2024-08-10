О чем президент Молдовы говорила с послом Чехии

Президент Молдовы Майя Санду встретилась с послом Чехии в нашей стране Станиславом Казецким. Как сообщила ее пресс-служба, глава государства поблагодарила посла за его работу и высоко оценила укрепление отношений между нашими странами за время его полномочий.
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