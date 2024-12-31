«Мы же никого не держим»: Лукашенко отреагировал на призыв США американцам покинуть Белоруссию

Лукашенко: Мы не переживаем, у нас американцев практически нет Владимир ВЕЛЕНГУРИН 11 тыс прочтений 2 дня назад Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отреагировал на срочный призыв Госдепа Соединенных Штатов, который накануне призвал американцев в срочном порядке покинуть территорию Белоруссии и "быть осторожными с социальными сетями".