«Мы же никого не держим»: Лукашенко отреагировал на призыв США американцам покинуть Белоруссию

Лукашенко: Мы не переживаем, у нас американцев практически нет Владимир ВЕЛЕНГУРИН 11 тыс прочтений 2 дня назад Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отреагировал на срочный призыв Госдепа Соединенных Штатов, который накануне призвал американцев в срочном порядке покинуть территорию Белоруссии и "быть осторожными с социальными сетями".
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