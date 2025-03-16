Олимпийский чемпион Васильев рекомендовал главе МОК обратиться к психиатру

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев посоветовал президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, обвинившему РФ в скандале с проваленными гендерными тестами на Играх-2024 в Париже, обратиться к психиатру«У него (Баха.
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