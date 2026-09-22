Samsung Galaxy S27 Ultra получит 16 ГБ ОЗУ только в версии на 1 ТБ — все остальные модели Galaxy S27 останутся с 12 ГБ

На фоне роста стоимости чипов памяти Вся серия Galaxy S27, за исключением одной версии Ultra, будет оснащаться 12 ГБ оперативной памяти, о чем сообщает ithome со ссылкой на WalleGalaxy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым