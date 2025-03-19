Спорт как инструмент международных отношений: хоккеист Касатонов поддержал инициативу Путина

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Легенда советского хоккея Алексей Касатонов высоко оценил предложение президента России Владимира Путина организовать серию хоккейных матчей между командами НХЛ (Национальная хоккейная лига) и КХЛ (Континентальная хоккейная лига).
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