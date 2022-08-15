Daily Storm

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Посол России в Афганистане Жирнов назвал террористов «Талибана» «реальностью, от которой не уйти»

Посол России в Афганистане Жирнов назвал террористов «Талибана» «реальностью, от которой не уйти»

Ровно год назад боевики пришли к власти в исламской республикеНахождение талибов* у власти в Афганистане является «реальностью, от которой не уйти», Россия должна сотрудничать с террористами там, где это соответствует национальным интересам.

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