Военнослужащие РВСН задействуют БПЛА для уничтожения «диверсантов» на учениях под Новосибирском

Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) используют беспилотные летательные аппараты для разведки маршрутов боевого патрулирования, обнаружения «противника» и охраны пусковых установок «Ярс» на учениях под Новосибирском.
Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) используют беспилотные летательные аппараты для разведки маршрутов боевого патрулирования, обнаружения «противника» и охраны пусковых установок «Ярс» на учениях под Новосибирском.
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