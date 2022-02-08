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Военнослужащие РВСН задействуют БПЛА для уничтожения «диверсантов» на учениях под Новосибирском

Военнослужащие РВСН задействуют БПЛА для уничтожения «диверсантов» на учениях под Новосибирском

Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) используют беспилотные летательные аппараты для разведки маршрутов боевого патрулирования, обнаружения «противника» и охраны пусковых установок «Ярс» на учениях под Новосибирском.

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