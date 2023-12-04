Цивилёв атакует Басманную. Кузбасс вновь поссорился с РЖД из-за объёмов погрузки угля

Несмотря на все жалобы угольщиков на слабый вывоз угля на восток, добыча в России растёт. На днях была опубликована официальная статистика и по данным Росстата, суммарная добыча угля всех марок в январе — октябре 2023 года составила 353 млн т, что на 0,7% больше, чем за десять месяцев прошлого года.