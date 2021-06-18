ГА ООН утвердила Гуттереша на пост генсека организации еще на один срок

В пятницу, 18 июня, кандидатура Антониу Гуттереша, которую рекомендовал Совет Безопасности, Генассамблея ООН утвердила на пост генерального секретаря всемирной организации еще на один пятилетний срок - с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.