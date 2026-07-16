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Фото-Мир и обо всем...

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Марши смерти в период нацизма

Марши смерти в период нацизма

В период существования в Германии нацистского режима на территории этого государства и на оккупированных ею землях других стран было обустроено огромное количество концентрационных лагерей различного предназначения.

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