Марши смерти в период нацизма

В период существования в Германии нацистского режима на территории этого государства и на оккупированных ею землях других стран было обустроено огромное количество концентрационных лагерей различного предназначения.
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