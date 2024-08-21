Расчет новейшей инженерной системы «Земледелие» помог сорвать контратаку противника на Авдеевском направлении

Военнослужащие расчета новейшей инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» группировки войск «Центр» удаленно заминировали подходы к позициям российских войск, сорвав три контратаки ВСУ на Авдеевском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии