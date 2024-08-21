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Закон, порядок, государство

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Расчет новейшей инженерной системы «Земледелие» помог сорвать контратаку противника на Авдеевском направлении

Расчет новейшей инженерной системы «Земледелие» помог сорвать контратаку противника на Авдеевском направлении

Военнослужащие расчета новейшей инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» группировки войск «Центр» удаленно заминировали подходы к позициям российских войск, сорвав три контратаки ВСУ на Авдеевском направлении.

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