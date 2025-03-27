Bitcoin NYDIG намерена приобрести активы Crusoe по майнингу BTC

Компания по управлению активами Bitcoin NYDIG заключила соглашение с Crusoe Energy о приобретении более 270 мегаватт технологий генерации электроэнергии, которые предполагают минимальные затраты на электроэнергию.
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