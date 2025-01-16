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Царьград

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Соловьёв кричал, спорил – а зря: Пророчество Жириновского про Курск не услышали вовремя – "Время показало, кто был прав"

Соловьёв кричал, спорил – а зря: Пророчество Жириновского про Курск не услышали вовремя – "Время показало, кто был прав"

В Сети обсуждают пророчество ныне покойного политика Владимира Жириновского про Курск – он говорил в эфире телепрограммы, что туда зайдут украинские боевики, дабы порадовать американцев.

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