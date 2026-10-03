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Дом за 70 млн и квартиру с видом на Кремль нашли у певицы Бьянки

Дом за 70 млн и квартиру с видом на Кремль нашли у певицы Бьянки

Известная как Бьянка артистка Татьяна Липницкая приобрела квартиру в Москве с видом на Кремль, у нее также есть трехэтажный дом.

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