Редкий выход: влюбленная Аксенова, Шпица с мужем, Боярская с семьей

Звезды побывали на морской вечеринке. В насыщенной программе XII российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который проходит с 20 по 25 августа в Калининграде, нашлось время и для выезда к морю.
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