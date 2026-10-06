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Политнавигатор

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Бандеровец на форуме в Хельсинки: Нам всегда будет недостаточно вашей военной «допомоги» – давайте больше и больше

Бандеровец на форуме в Хельсинки: Нам всегда будет недостаточно вашей военной «допомоги» – давайте больше и больше

Россия с дружественными странами гораздо быстрее решает вопросы с вооружением, чем европейцы, у которых всё слишком забюрократизировано.

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