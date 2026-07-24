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test mazurok

2 подписчика

❕ Жители Алушты смогут подать заявление на выплаты из‑за отсутствия света Предприятие «Крымэнерго» актуализирует список абонентов, отключённых от электроснабжения более 48 часов.

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