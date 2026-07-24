❕ Жители Алушты смогут подать заявление на выплаты из‑за отсутствия света Предприятие «Крымэнерго» актуализирует список абонентов, отключённых от электроснабжения более 48 часов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❕ Жители Алушты смогут подать заявление на выплаты из‑за отсутствия света Предприятие «Крымэнерго» актуализирует список абонентов, отключённых от электроснабжения более 48 часов.