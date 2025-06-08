❗️⚡️В ближайшие дни ожидается сильнейший многосторонний удар со стороны России. Атака по Украине будет массированной, жестокой и непрерывной.
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❗️⚡️В ближайшие дни ожидается сильнейший многосторонний удар со стороны России. Атака по Украине будет массированной, жестокой и непрерывной.