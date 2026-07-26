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Царьград

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Лариса Долина сделала заявление о старой квартире и похвасталась: Уже подарили новую

Лариса Долина сделала заявление о старой квартире и похвасталась: Уже подарили новую

Лариса Долина сделала заявление о старой квартире, вокруг которой долгое время не утихали споры. Певица призналась, что больше не хочет возвращаться к этой истории, и похвасталась, что друзья уже подарили ей новую недвижимость.

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