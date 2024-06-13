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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карим Халили: «Большую часть сборов проведу с группой Истомина, где-то самостоятельно. Тренироваться одному вполне комфортно»

– Я по-прежнему тренируюсь с Артемом Истоминым. Все хорошо, у нас налажен процесс, работаем уже третий год вместе.

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