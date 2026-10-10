Кобахидзе: Тбилиси принял правильное решение по санкциям против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил рациональность решения Тбилиси не присоединяться к санкциям против России, подчеркнув, что это решение, хотя и вызвало критику, оказалось правильным и безальтернативным.
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