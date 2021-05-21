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Путин: детей мигрантов надо приучать к российским школам

Путин: детей мигрантов надо приучать к российским школам

Детей-мигрантов будут подготавливать к обучению в российских школах Российскому правительству необходимо выявить количество несовершеннолетних иностранных гражданах в РФ, а также обеспечить их право на дошкольное, общее и среднее общее образования.

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