Ответ Кремля на предложение о 60-дневном перемирии для проведении выборов на Украине

Кремль отверг предложение о 60-дневном перемирии для проведения выборов на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не заинтересована во временном прекращении огня и настаивает на достижении долгосрочного мира.
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