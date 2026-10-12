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Русская весна

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Ответ Кремля на предложение о 60-дневном перемирии для проведении выборов на Украине

Ответ Кремля на предложение о 60-дневном перемирии для проведении выборов на Украине

Кремль отверг предложение о 60-дневном перемирии для проведения выборов на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не заинтересована во временном прекращении огня и настаивает на достижении долгосрочного мира.

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