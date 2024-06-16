Актриса Ирина Горбачева назвала расставание с Савлеповым «маленькой смертью»

В конце 2022 года стало известно о разрыве отношений между Ириной Горбачевой и Антоном Савлеповым. Долгое время они избегали комментариев по этому поводу, но недавно артистка дала интервью, где раскрыла истинные причины их расставания.
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