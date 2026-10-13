Сотрудники полиции пресекли в Ростове-на-Дону незаконный оборот ювелирных изделий почти на 52 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с представителями Пробирной палаты по Южному федеральному округу провели мероприятия, направленные на пресечение торговли ювелирными изделиями без предусмотренной российским законодательством маркировки.