Сотрудники полиции пресекли в Ростове-на-Дону незаконный оборот ювелирных изделий почти на 52 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с представителями Пробирной палаты по Южному федеральному округу провели мероприятия, направленные на пресечение торговли ювелирными изделиями без предусмотренной российским законодательством маркировки.
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