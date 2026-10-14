Семин считает, что гол «Барселоне» придаст Батракову уверенности

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».
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