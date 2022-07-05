Аргументы недели

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Украинские войска из РСЗО «Град» обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР

Украинские войска во вторник, 5 июля, утром выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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