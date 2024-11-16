У Оксаны Лут разбогатевшие россияне съели все масло, как у Патрушева – все яйца

Министр сельского хозяйства в России новый, а управленческие подходы прежние. Преемственность – это хорошо, однако иногда вместе с переходящим запасом, например, зерна, в амбары попадают сорняки и вредители.
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