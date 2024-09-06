Адвокат Ивана Попова поставил условие следователям по делу боевого генерала: Есть два варианта решения

Адвокат Ивана Попова Сергей Буйновский поставил условие следователям по делу боевого генерала. Он заявил, что есть два варианта решения: или дело отменяют из-за отсутствия доказательств вины, или отправляют на дополнительное расследование.
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