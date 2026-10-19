Саудовская Аравия: авиакомпания US-Bangla Airlines сообщила, что рейсы в и из международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде (RUH/OERK) были отменены до 25 октября после того, как базирующиеся в Йемене хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту.